Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen

Böblingen: Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen 21 Jahre alten VW-Lenker und einen weiteren, noch unbekannten Autofahrer, die sich am Donnerstagabend gegen 21:10 Uhr im Bereich Böblingen und Sindelfingen ein Rennen geliefert haben sollen. Ein Zeuge, der mit seinem PKW auf der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen unterwegs war, soll zunächst in einer Unterführung von dem VW-Fahrer bei durchgezogener Mittellinie und mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden sein. Kurz darauf habe der 21-Jährige eine rote Ampel missachtet und sich an der nächsten Ampel mit einem weiteren, unbekannten Fahrzeuglenker über das offene Fenster unterhalten. Im Anschluss hätten die beiden Fahrer ihre Autos mehrmals maximal beschleunigt sowie den Zeugen erneut überholt und zu Ausweichen gezwungen, bevor sie sich im Bereich des Flugfeldes trennten. Nach einer weiteren Rotlichtfahrt im Bereich der Herrenberger Straße in Böblingen konnte der 21-jährigen VW-Fahrer von einer Streifenbesatzung festgestellt und angehalten werden. Er musste seinen Führerschein wurde an Ort und Stelle abgeben und sein Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen und des noch unbekannten Fahrers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

