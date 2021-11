Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt führt zu Führerscheinverlust

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 25.11.2021, gegen 23:45 Uhr kontrollierte die Polizei eine Skoda-Fahrerin in Neustadt an der Weinstraße. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 51-jährige Fahrzeugführerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell