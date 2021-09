Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen kollidiert mit Stadtbahn - Fahrer leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 40-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag (01.09.2021) mit seinem LKW in der Heilbronner Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 40-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit seinem LKW MB Ateco auf der Heilbronner Straße in Richtung Friedrichswahl unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Bundesstraße 10/27soll er zunächst auf den linken Fahrtstreifen in Richtung Zuffenhausen gewechselt sein, bevor er dann offenbar verbotswidrig im dortigen Kreuzungsbereich nach links über die Bahngleise abbiegen wollte. Hierbei stieß er mit der parallel in Richtung Zuffenhausen fahrenden Stadtbahn der Linie U7 zusammen. In der Stadtbahn verletzte sich niemand. Rettungskräfte versorgten den LKW-Fahrer vor Ort und brachten im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es kam während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Stadtbahnverkehr ist derzeit aufgrund der noch ausstehenden Bergung des Lastwagens, der sich im Gleisbett festgefahren hat, gesperrt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell