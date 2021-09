Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand auf der Steeler Straße in Rotthausen heute Morgen, 9. September 2021, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 7.35 Uhr wurden die Beamten zum Mehrfamilienhaus gerufen. (Siehe hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5016117) Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder die etwas Auffälliges an der Steeler Straße in Höhe der Belforter Straße beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

