POL-DO: Polizei stoppt Falschfahrer auf der A 40

Die Polizei hat am Freitagabend (23. April) auf der A 40 einen Falschfahrer gestoppt. Der 78-Jährige war auf der Fahrbahn in Richtung Essen in Richtung Dortmund unterwegs. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt und den Standort des Falschfahrers durchgegeben, bis sich Streifenwagen näherten.

Zuerst gesichtet hatte der Zeuge den Wagen des 78-jährigen Esseners seinen ersten eigenen Angaben zufolge im Bereich der Anschlussstelle Essen-Frillendorf. Bei dem Einsatz wurden die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei durch Kolleginnen und Kollegen der Polizei Essen unterstützt. Einsatzkräfte verlangsamten den Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Essen und errichteten im Bereich Bochum-Hamme und -Freudenbergstraße Sperren. Dies veranlasste den Autofahrer dazu, seine Fahrt bei Bochum-Hamme zu stoppen.

Sofort wurde der 78-Jährige kontrolliert und sein Fahrzeug durch die Beamten zu einem Parkplatz im Stadtgebiet gebracht. Den Führerschein des Esseners stellten sie sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Sperrungen auf der A 40 konnten gegen 21.55 Uhr wieder aufgehoben werden.

