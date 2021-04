Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - 44-Jährige landet im Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Elsterweg

20.04.2021, 18.15

Am Dienstagabend kam es im Bereich des alten Stadions am Elsterweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen. Ihren Ursprung nahm diese, als gegen 18.15 Uhr ein 22 Jahre alter Mann mit einem 60 Jahre alten Mann, beide aus Wolfsburg, in Streit gerieten.

Da der 22-Jährige äußerst aggressiv und lautstark auf den 60-Jährigen einwirkte, kam ihm zunächst ein 62 Jahre alter Zeuge zur Hilfe.

Der 22-Jährige ließ sich nicht beruhigen, beleidigte sein Gegenüber und ging letztendlich körperlich auf den Helfer los, der sich zur Wehr setzte. Dieses bemerkten zwei weitere Zeugen, eilten zum Ereignisort und versuchten ebenfalls die Situation zu beruhigen. Plötzlich erschien eine 44 Jahre alte Wolfsburgerin am Ort und unterstützte den 22-Jährigen, indem sie sich den Prügelattacken des 22-Jährigen anschloss.

Mittlerweile wurde die Polizei über Notruf über die Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt, die innerhalb weniger Minuten vor Ort eintraf und die Parteien trennte. Trotz der anwesenden Staatsgewalt ließen sich der 22-Jährige und die 44-Jährige nicht beeindrucken und beleidigten ihr Gegenüber weiterhin.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergaben bei der 44-Jährigen einen Promillegehalt von 2,61 und bei dem 22-Jährigen von 3,34 Promille.

Zwischenzeitlich war ein weiterer Streifenwagen eingetroffen und da sich die 44-Jährige nicht abhalten und beruhigen ließ wurden ihr schließlich Handfesseln angelegt und sie wurde ins Polizeigewahrsam verbracht.

Der 22-Jährige erhielt einen Platzverweis und musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Ort verlassen.

Bei der körperlichen Aueinandersetzung trugen der 22-Jährige wie auch der 62 Jahre alte Zeuge leichte Blessuren davon.

Die Polizei leitete Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen den 22-Jährigen und den 62-Jährigen ein.

