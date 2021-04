Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Seniorin wurde Rucksack entrissen - Täter ohne Beute flüchtig

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerstraße

19.04.2021, 20.00 Uhr

Ein unbekannter Mann entriss am Montagabend einer 61-jährigen Wolfsburgerin vor einem Geschäft ihren Rucksack und lief in Richtung Neuer Teich. Zunächst konnte der Täter von zwei aufmerksame Passanten festgehalten werden. Wenig später gelang ihm erneut, zum Glück ohne Beute, die Flucht. Verletzt wurde niemand.

Die Wolfsburgerin befand sich vor dem Haupteingang eines Lebensmittelgeschäftes, als ein unbekannter Mann ihr den Rucksack entriss. Diesen hatte sie wenige Sekunden vorher vom Rücken abgenommen und in der Hand gehalten. Der Unbekannte lief in Richtung des Neuen Teiches. Zwei aufmerksame Passanten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Täter nach wenigen Metern einholen und festhalten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei, gelang dem Täter erneut die Flucht in Richtung Hansaplatz. Glücklicherweise konnte dem Unbekannten vorher der Rucksack abgenommen werden, so dass die 61-Jährige ihre Wertsachen zurückbekam. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der etwa 165 cm große, schlanke Täter soll ein südeuropäisches Aussehen, dunkle, lockige Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

