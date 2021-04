Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von Geldbörsen - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 20.04.2021

Am Dienstag, 20.04.2021, registrierte die Polizei in Helmstedt drei Fälle von Geldbörsendiebstahl aus Handtaschen. Die geschädigten Frauen hatten den Verlust ihrer Portemonaies beim Einkaufen in verschiedenen Supermärkten der Kreisstadt festgestellt.

In einem der Fälle hatte die 78jährige Geschädigte das Ablenkungsmanöver durch einen Tritt an den Fuß bemerkt und so die Tat entdeckt. Die 34jährige Täterin konnte von einer Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariates Helmstedt in der Nähe des Supermarktes festgestellt werden. Die Geldbörse der Geschädigten samt Inhalt hatte sie noch bei sich.

Leider ist in den anderen beiden Fällen bisher keine Täterin oder Täter bekannt. Daher rät das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt zur Vorsicht und gibt folgende Tipps:

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Diese und weitere Tipps zum Schutz vor Kriminalität finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de des Programms Polizeiliche Kriminalprävention.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell