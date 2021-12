Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Von der Straße abgekommen ++ Zwei Pkw aufeinandergeprallt ++ LKW kommt von Fahrbahn ab - Stundenlange Vollsperrung ++ Baumstamm auf Fahrbahn ++ Pkw beschädigt ++

Landkreis Osterholz (ots)

An Haustür gehebelt

Lilienthal. Unbekannte Täter versuchten zwischen vergangenem Freitagabend und Dienstagnachmittag die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Falkenberger Landstraße aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Von der Straße abgekommen

Ritterhude. Eine 80-jährige Fahrerin eines Toyota kam am Mittwochmorgen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Kreisstraße 43 ab und rutschte mit dem Toyota in den Seitengraben. Die Frau war zuvor in Fahrtrichtung Lilienthal unterwegs. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei Ritterhude schätzt den Sachschaden auf 3.500 Euro.

Zwei Pkw aufeinandergeprallt

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Unfall in der Stubbenkuhle am Mittwochnachmittag mussten zwei Pkw abgeschleppt werden. Die Polizei Osterholz beziffert den Schaden ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 10.000 Euro. Ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr ersten Erkenntnissen zufolge von der Straße "Unter den Linden" in die Stubbenkuhle einfahren. Dabei übersah er demnach einen von links kommenden und bevorrechtigten Peugeot einer 61-Jährigen, sodass die beiden Pkw zusammenprallten. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn gestreut. Verletzt hatte sich den ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand.

LKW kommt von Fahrbahn ab - Stundenlange Vollsperrung

Lilienthal. In der Seeberger Landstraße verunfallte ein 63-jähriger Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger am Mittwochabend. Der Mann kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Fahrzeug in den Seitenraum. Der Fahrer musste aus dem Fahrzeuginnenraum befreit und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, da er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen hatte. Vor Ort war unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Seebergen im Einsatz. Die Landesstraßenmeisterei übernahm später die Vollsperrung der Fahrbahn und Absicherung der Unfallstelle, um die Bergung des Fahrzeuges zu ermöglichen. Die Maßnahmen dauerten bis in den frühen Donnerstagmorgen an.

Die Unfallursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Ob der LKW wegen des anhaltenden Sturmgeschehens von der Fahrbahn abkam, wird im Zuge der Ermittlungen derzeit geprüft.

Baumstamm auf Fahrbahn

Osterholz-Scharmbeck. Bei dem Sturmgeschehen am Mittwochabend kippte ein Baum in der Straße "Feldhorst" auf die Fahrbahn, wodurch es zu zwei Unfällen kam. Zunächst hatte ein 52-jährige Fahrer eines VW den Baum zu spät gesehen und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Kurz darauf erging es einer 53-jährigen Fahrerin eines Opel ähnlich und sie prallte gegen den Baumstamm auf der Fahrbahn. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei mehreren tausend Euro. Verletzt hatte sich ersten Informationen zufolge jedoch niemand.

Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Lilienthal. Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr wurde ein roter PKW Mitsubishi durch eine/-n bislang unbekannte/-n Täter/-in auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Falkenberger Landstraße beschädigt. Die 80-jährige Fahrerin des Mitsubishi hatte ihren Pkw auf einem Sonderparkplatz für schwerbehinderte Menschen abgestellt, war darüber jedoch mit einem unbekannten Mann in einen Disput geraten.

Nach dem Einkauf stellte sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Mitsubishi fest. So wurde unter anderem ein Seitenspiegel und Scheibenwischer beschädigt sowie der Lack zum Teil zerkratzt. Der Mann, mit dem die Frau vorher in Streit geraten war, könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen oder maßgebliche Hinweise zu dem Vorfall geben. Er soll einen dunklen, größeren Pkw gefahren sein. Er selbst wird auf 40 Jahre geschätzt, soll etwa 180 cm groß und kräftig gebaut sein. Er soll wenige, dunkle Haare und einen dunklen Mantel getragen haben.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall und den Täter geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

