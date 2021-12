Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Eigentümer/-in eines schwarz, weißen Rades gesucht ++ Diebe brechen Container auf und stehlen Werkzeuge ++ Radfahrer bei Unfall verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Eigentümer/-in eines schwarz, weißen Rades gesucht

Verden. Bereits Anfang Oktober versuchte ein 24-Jähriger das Schloss eines Fahrrads mit einem Stein gewaltsam zu öffnen. Das schwarze Herrenrad mit weißen Streifen war am Bahnhof in Verden angeschlossen und soll nach Angaben des 24-Jährigen ihm gehören. Die Polizei hatte wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen. Der Besitzer konnte noch nicht festgestellt werden und so wenden sich die Ermittler/-innen an die Bevölkerung. Der/die Besitzer/-in des Rades oder Zeugen, die Hinweise zu/-r Eigentümer/-in geben können, wenden sich unter 04231/8060 an die Polizei Verden.

(++ Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Ostehrolz ++)

Diebe brechen Container auf und stehlen Werkzeuge

Achim. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mehrere Baucontainer auf zwei Baustellen in der Gaswerkstraße und Embser Landstraße auf und stahlen diverse Werkzeuge. Sie richteten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an und flüchteten anschließend unerkannt. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Achim nun unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

Radfahrer bei Unfall verletzt - Vorrang von Pkw

Verden. Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 28-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Lindhooper Straße ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Gegen kurz vor 05:00 Uhr am Morgen soll der 28-Jährige demnach die Lindhooper Straße an der Kreuzung zur "Hohen Leuchte" überquert haben und übersah dabei scheinbar einen bevorrechtigten Skoda eines 51-Jährigen. Die beiden Beteiligten konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden wird mit rund 6.000 Euro beziffert.

