BPOLI MD: Wegen einer Flasche Bier: Wildpinkler legt sich mit Bundespolizei an

Bahnhof Merseburg (ots)

Am Samstag, den 2. Oktober 2021 bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 09:25 Uhr einen Mann, der am Bahnhof Merseburg an einen Zaun urinierte. Während der Kontrolle und Personalienfeststellung verweigerte der 41-Jährige sich der Aufforderung der Bundespolizisten, seine Bierflasche abzustellen. Bei der sich anschließenden Wegnahme der Bierflasche leistete er Widerstand und musste mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verunreinigung einer Bahnanlage. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen erhielt der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche einen Platzverweis für den Bahnhof Merseburg. Daran hielt er sich und ging seiner Wege.

