Motorradfahrer stürzt - Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Am 02.09.2021, um ca. 17.00 Uhr, stürzte ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Reken auf der K54 in Coesfeld.

Der Motorradfahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die K54 in Coesfeld in Fahrtrichtung L581. In einer Rechtskurve, in Höhe Stevede 87, kam ihm ein silberner Golf entgegengekommen. Dieser schnitt, aus Sicht des 51-Jährigen, die Kurve, weshalb er ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte nach links in den Straßengraben.

Bei dem Sturz verletzte er sich und ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

