Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bredenbeck

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 02.09.2021, in der Zeit von 14.20 Uhr bis 17.10 Uhr, den auf der Straße Bredenbeck in Senden geparkten silbernen Opel Zafira eines 83-jährigen Mann aus Senden.

Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell