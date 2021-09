Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Stadtgebiet/Mehrere Automatenaufbrüche - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen nach dem Aufbruch von drei Automaten in Senden in der Nacht zum Donnerstag (2.09.).

Um kurz nach ein Uhr wurden sowohl Münzautomaten an einer Waschanlage an der Münsterstraße, als auch Automaten für Lebensmittel, Eis und Milch auf einem Hof in der Bauerschaft Wierling aufgebrochen. In beiden Fällen wurden Alarme ausgelöst, so dass der Zeitraum konkret zugeordnet werden kann.

Um kurz nach drei Uhr meldeten Zeitungsboten einen weiteren Aufbruch. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Münsterstraße wurde ebenfalls ein Automat für Lebensmittel aufgebrochen.

In einem Fall konnte anhand einer Videoaufzeichnung eine männliche Person mit Sturmhaube, Kapuze und Handschuhen als Tatverdächtiger erkannt werden.

Von einem Zusammenhang zwischen den drei Diebstählen wird ausgegangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

