Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heriburgstraße/Dreiste Diebe stehlen Handy

Coesfeld (ots)

Durch die Ablenkung mit einem Flyer, gelang es dreisten Dieben am Mittwoch (1.09.), zwischen 14.00 und 14.30 Uhr, ein Handy von einem Schreibtisch in einem Büro zu stehlen. Zwei unbekannte Männer betraten in dem Zeitraum die Räumlichkeiten und unterhielten sich in einer fremden Sprache. Sie überreichten einer Mitarbeiterin einen Flyer über eine Corona-Scheibe. Dabei standen sie an ihrem Schreibtisch. Später stellte die Mitarbeiterin fest, dass ihr Handy, welches sie auf dem Schreibtisch abgelegt hatte, gestohlen wurde. Neben den beiden Männern hielten sich im Zeitraum keine weiteren Kunden im Geschäft bzw. bei der Mitarbeiterin auf. Beschreibung: beide männlich, ca. 170 cm groß und 30-35 Jahre alt, dunkle mittellange Haare, normale bis leicht kräftige Figur und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell