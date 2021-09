POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle/Firmenfahrzeug aufgebrochen

Polizei Coesfeld

Werkzeug erbeuteten bislang unbekannte Tatverdächtige, die in der Nacht zum Dienstag (31.8) in der Straße An der Lehmkuhle einen weißen Transporter der Marke Fiat aufgebrochen haben. Die Unbekannten manipulierten am Schloss der Hecktür und gelangten so in das Fahrzeug. Aus dem Inneren stahlen sie Kabelund unterschiedliche Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

