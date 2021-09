Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Am Voßkamp/Gullideckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Gleich vier Gullideckel hoben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (1.9.) in der Straße Am Voßkamp aus. Eine Zeugin meldete die Gefahrenstelle bei der Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die Gullideckel auffinden, die auf einer Rasenfläche abgelegt waren, und setzten diese wieder ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

