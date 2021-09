Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 02.09.2021, gegen 14.20 Uhr, beabsichtigte ein 61-jähriger Ascheberger an der Kreuzung Steinfurter Straße/B58 in Ascheberg nach links zur Autobahnauffahrt A1 abzubiegen. Hierbei übersah er eine 55-jährige Autofahrerin aus Drensteinfurt, die zu diesem Zeitpunkt die B58 in Fahrtrichtung Drensteinfurt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall verletzten sich beide Autofahrer und ein Krankenwagen brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die B58 war für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Drensteinfurt gesperrt.

