Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: VW Golf bei Unfall beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen weißen VW Golf der am Samstag auf einem Parkplatz in der Merkurstraße möglicherweise beschädigt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher meldete sich am Sonntagabend bei der Polizei. Er hatte an seinem Fahrzeug einen Schaden festgestellt. Vermutlich beim Ausparken touchierte der Mann mit seinem Pkw am Samstagnachmittag ein geparktes Auto. Jetzt sucht die Polizei das Fahrzeug und bittet den unbekannten Fahrer darum, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem VW Golf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

