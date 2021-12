Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeuge aus Garage gestohlen ++ Diebe durchsuchen Pkw ++ Außenbordmotoren abgebaut und gestohlen ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Fahrzeuge aus Garage gestohlen

Lilienthal. Zwischen Sonntag und Montag stahlen unbekannte Täter unter anderem ein Motorrad und zwei Pedelecs aus einer Garage im Ahornweg, Ecke Trupermoorer Landstraße. Nachdem die Diebe gewaltsam in die Garage gelangten, nahmen sie die sperrige Beute an sich und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise zum Geschehen gebeten. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung oder verdächtige Fahrzeuge erhoffen sich die Beamt/-innen von dem Aufruf.

Diebe durchsuchen Pkw

Ritterhude. Unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntag und Montag in ein Pflegeheim in der Riesstraße. Nachdem das Aufhebeln zweier Türen misslang, gelangten sie mit einem aufgefundenen Schlüssel in einen im Außenbereich geparkten Pkw und stahlen Gegenstände aus dem Innenbereich. Die Diebe entkamen unerkannt und hinterließen einen Schaden im dreistelligen Wert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei gebeten.

Außenbordmotoren abgebaut und gestohlen

Ritterhude. Mehrere Außenbordmotoren stahlen unbekannte Täter zwischen Sonntag und Montag von Booten auf dem Gelände des Wassersportvereins in der Niederender Straße. Die Täter überwanden gewaltsam einen Zaun und bauten anschließend die Motoren ab. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können und bittet diese, sich unter 04791/3070 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwanewede. Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Koppel" ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Die Diebe nahmen unter anderem Schmuck an sich und flüchteten mit der Beute. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Von der Fahrbahn abgekommen

Lilienthal. Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes kam am Montagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Lilienthaler Allee ab und kam in Fahrtrichtung Bremen im Seitengraben zum Stehen. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell