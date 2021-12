Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Tierarztpraxis ++ Pkw übersehen, Vorfahrt genommen ++ Radfahrerin verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Tierarztpraxis

Achim. Zwischen Sonntag und Montag brachen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Uphuser Heerstraße ein. Nachdem die Täter ersten Informationen zufolge ein Tor aufdrückten, um auf das Gelände zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume anschließend nach Diebesgut. Mit Bargeld entkamen die Täter schließlich unerkannt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen nun unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung.

Pkw übersehen, Vorfahrt genommen

Ottersberg/Grasdorf. Eine 31-jähriger Fahrerin eines Citroen hatte am Montagmittag einem Ford eines 44-Jährigen an der Kreuzung Grasdorfer Schuldamm und Grasdorfer Straße die Vorfahrt genommen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die 31-Jährige wollte die Grasdorfer Straße aus dem Grasdorfer Schuldamm überqueren und übersah aus unbekannter Ursache scheinbar den 44-Jährigen im Ford, der auf der Grasdorfer Straße unterwegs war und Vorrang hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro. Verletzt wurde aber nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.

Radfahrerin verletzt

Verden. Rettungskräfte brachten eine 17-jährige Radfahrerin nach einem Unfall am Montagnachmittag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 61-jährige Fahrerin eines VW war in der Moorstraße unterwegs und übersah an der Ecke zum Berliner Ring scheinbar die 17-Jährige mit dem Rad, die von rechts kam und bevorrechtigt war. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

