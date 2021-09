Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Pkw kollidiert mit Linienbus

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus kam es am Dienstagmorgen auf einer Landesstraße bei Krautheim. Ein 52-Jähriger fuhr gegen 6 Uhr in einem Toyota von Assamstadt in Richtung der Verbindungsstraße zwischen Dörzbach und Krautheim. An der Einmündung zur L1025 übersah der Mann wohl einen Linienbus und bog auf die Vorfahrtsstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, durch den der Toyota erst zur Seite und dann eine Böschung hinabschleuderte. Der Fahrer des Busses, der zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere transportierte, erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

