Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Diebstahl von Feinstaubplaketten

Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag brachen unbekannte Täter in eine Firma in Walldürn ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Donnerstag, 9. September 2021, gegen 16.30 Uhr, und Montag, 13. September 2021, gegen 8.30 Uhr, Zutritt in eine Firma in der Robert-Koch-Straße und durchsuchten die Innenräume. Sie entwendeten einen Tresor mit Feinstaubplaketten. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Adelsheim-Sennfeld: Holzdiebstahl

Aus einem Garten in Adelsheim-Sennfeld klauten Unbekannte am vergangenen Wochenende einen halben Kubikmeter Holz. Sie begaben sich in die Raintalstraße und entwendeten das Holz zwischen Freitag und Sonntag, gegen 16 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Adelsheim, 06291 648770, zu melden.

Haßmersheim: Fahrzeuganhänger entwendet

Ein abgestellter Pkw-Anhänger wurde im Laufe der letzten Wochen durch Unbekannte in Haßmersheim gestohlen. Der Anhänger mit Kofferaufbau war auf dem Parkplatz am Friedhof geparkt. Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag entwendeten unbekannte Täter diesen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, 06262 9177080, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell