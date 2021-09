Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Künzelsau: Ätzende Stoffe in Altglascontainer geworfen

In Künzelsau wurde Montagmorgen ein Lkw-Fahrer beim Leeren von Glas-Containern durch ätzende Stoffe verletzt. Gegen 9.30 Uhr entleerte der 36-jährige Mann mit seinem Lkw die Altsglascontainer im Frankenweg. Plötzlich merkte der Mann einen beißenden Geruch und eine starke Reizung seiner Atemwege. Der Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte daraufhin vorsorglich die Bevölkerung rund um den Frankenweg aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Lkw wurde zu weiteren Untersuchungen und Ermittlungen auf ein entlegenes Gelände gebracht. Hier konnten im geladenen Altglas des Lkws verschiedene, braune, 1-Liter Flaschen, sogenannte Apothekerflaschen, mit teilweise noch chemischen Stoffen festgestellt werden. In den Flaschen befanden sich chemische Substanzen, wie zum Beispiel Ethanol, Amoniak, Salzsäure und andere Stoffe. Beim Entleeren der Container zerbrach offensichtlich ein Teil der Flaschen und der auslaufende sowie verdunstende Inhalt führte zu den Reizungen der Atemwege bei dem Lkw-Fahrer.

Die Polizei ermittelt nun nach dem Besitzer der Flaschen. Wer hat die letzten 14 Tage an den Containern im Frankenweg Personen beobachtet, die solche Flaschen eingeworfen haben. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

