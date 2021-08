Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Region - Unbekannte suchen in Pkw nach Beute

An mehreren Fahrzeugen schlugen Einbrecher am Dienstag und Mittwoch in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis die Scheiben ein.

Ulm (ots)

Am Dienstag oder Mittwoch war der Einbrecher in Ulm im Mecklenburgweg unterwegs. Zwischen 21.30 und 6 Uhr schlug er die Seitenscheiben an drei geparkten Pkw ein. In einem der Fahrzeuge lag eine Geldbörse. Der Unbekannte nahm sie und flüchtete damit.

Auch in Ehingen schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe an einem Pkw ein: Zwischen Dienstag, 23.00 Uhr und Mittwoch 7 Uhr ging er zu einem Golf auf einem Parkplatz beim Bahnhof und beschädigte ihn. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte dann versucht haben, dass Fahrzeug kurzzuschließen. Es gelang ihm nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einbrecher auch versucht hatte, an einem Suzuki eine Scheibe zu beschädigen. Auf einem Parkplatz in der Alten Heerstraße war ein Einbrecher am Mittwoch: Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ging er zu einem geparkten Pkw und schlug eine Seitenscheibe ein. Im Inneren fand der Einbrecher einen Geldbeutel und machte ihn zu seiner Beute.

Ausweise nahm ein Unbekannter aus einem geparkten Pkw in Illerrieden: Am Mittwoch zwischen 8.30 und 9.30 Uhr parkte der Opel auf einem Parkplatz in der Vöhringer Straße. Nachdem der Täter eine Scheibe eingeschlagen und seine Beute aus dem Auto genommen hatte, flüchtete der Einbrecher.

Die Polizei hat an allen Tatorten die Spuren gesichert und sucht nun die Täter. Dabei prüft sie auch, ob die Taten im Zusammenhang stehen.

Hinweis ihrer Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

+++1634373 1635273 1638262 1635573

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell