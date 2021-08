Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Hohenstadt/Börslingen - Nicht aufgepasst und aufgefahren

Verletzungen zogen sich Verkehrsteilnehmer bei zwei Unfällen am Mittwoch in der Region zu.

(GP) Gegen 11.30 Uhr war ein Audifahrer auf der A8 zwischen Merklingen und Hohenstadt unterwegs. Vor ihm fuhr ein Ford. Dass dessen Fahrerin gebremst hatte, sah der 63-Jährige zu spät. Er fuhr auf den Pkw auf und verletzte sich dabei leicht. Auch eine 13-jährige Mitfahrerin im Ford trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte kümmerten sie um die Blessuren an der Unfallstelle. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 35.000 Euro.

(UL) Bei Börslingen prallte eine Seatfahrerin gegen einen Ford: Die Frau fuhr gegen 16 Uhr von Neenstetten in Richtung Nerenstetten. Dass vor ihr ein Ford gebremst hatte, weil dessen Fahrer nach links in Richtung Ballendorf abbiegen wollte, hatte die Frau nicht gesehen. Sie prallte gegen das Fahrzeug. Das geriet durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Sattelzug unterwegs. Der Fahrer sah den Ford, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stieß gegen den Pkw. Dessen Fahrer sowie die Unfallverursacherin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen und die 30-Jährige in Krankenhäuser. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 40.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

