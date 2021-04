Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 05.04.2021

Diepholz (ots)

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholbeeinflussung Diepholz, Sulinger Straße 05.04.2021 06:40 Uhr Am 05.04.2020 befuhr ein 19-jähriger Mann aus Rehden gegen 06:40 Uhr mit seinem Pkw Seat die Sulinger Straße von Diepholz in Richtung Wetschen. Aufgrund einer erheblichen Alkoholbeeinflussung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte in einem Straßengraben. Hierbei wurden Verkehrsschilder und ein Brückengeländer beschädigt. Der Führerschein des 19-jährigen wurde einbehalten. Zuvor wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,68 Promille festgestellt.

Urkundenfälschung

Barnstorf, Osnabrücker Straße 05.04.2021 00:20 Uhr Am 05.04.2021, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße in Barnstorf. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle händigte dieser eine schweizerische Fahrerlaubnis aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme stellte sich diese als Totalfälschung heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Drebber, Hoopener Straße 05.04.2021 00:05 Uhr Ein Zeuge konnte beobachten, wie eine 41-jährige, männliche Person mit einem nicht zugelassenen Pkw fahrend den Hof verlassen hat. Der Fahrzeugführer ist zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Syke, Barrier Straße Am 04.04.2021, gegen 13:05 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Blomberg mit seinem Pkw die Barrier Straße (B6) in Fahrtrichtung Syke. An der Einmündung zur Nordumgehung Syke (L340) übersah der 44-jährige eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Pkw eines 23-jährigen aus Syke. Der 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

