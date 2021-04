Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 04.04.2021

Diepholz (ots)

Meldungen der PI Diepholz, Einsatz- und Streifendienst

Trunkenheit im Verkehr in Diepholz

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstagabend, gegen 20 Uhr ein Pkw Audi gemeldet. Welcher in starken Schlangenlinien die Bremer Straße aus Richtung Heede in Richtung Stadtmitte befuhr. Das Fahrzeug kam mehrfach von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und auf den rechtsseitigen Fußweg. Eine hinzugerufene Funkstreifenbesatzung konnte die Fahrt des Pkw Audi stoppen. Im Fahrzeug konnte eine 35-jährige Frau aus Diepholz mit ihrer 7-jährigen Tochter angetroffen werden. Bei der 35-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,15 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Das Kind wurde in Obhut einer berechtigten Person übergeben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wetschen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Wetscherhardter Straße in Wetschen, wurde am Samstagabend gegen 19:30 Uhr, eine 16-jährige Hamburgerin als Fahrzeugführerin eines Pkw VW angetroffen. Die 16-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrzeughalter, ein 21-jähriger aus Wetschen, saß auf dem Beifahrersitz des Pkw und duldete die Fahrt. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meldung des Polizeikommissariats Syke

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Süstedt/Uenzen

Am Sonnabend, den 03.03.2021, um 09:57 Uhr, kam es auf der Uenzener Dorfstraße in Süstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Transporter und einem Pkw, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 78-jähriger Fahrzeugführer aus Bruchhausen-Vilsen und eine 22-jährige Fahrzeugführerin befuhrenmit ihren Fahrzeugen in genannter Reihenfolge die Uenzener Straße aus Richtung Bruchhausen-Vilsen in Fahrtrichtung Süstedt. Aufgrund eines vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Busses, musste der 78-jährige seinen Pkw ebenfalls abbremsen. Die 22-jährige Bassumerin konnte mit ihrem VW Transporter nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrem Transporter aus Unachtsamkeit auf den Pkw des 78-jährigen auf. Hierbei verletzte sich die 22-jährige leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500,-- Euro.

Aus den Polizeikommissariaten Sulingen und Weyhe gab es keine presserelevanten Sachverhalte.

