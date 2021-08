Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Zu knapp aufgefahren

Am Mittwoch prallte bei Dornstadt auf der A8 ein Pkw mit einem Lkw zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war eine 28-Jährige an der Anschlussstelle Ulm/West auf dem Beschleunigungsstreifen der A8 unterwegs. Auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe war ein Lkw unterwegs. Dennoch fuhr die Frau auf die Autobahn. Der Lkw-Fahrer prallte gegen den Pkw. Der Peugeot schleuderte gegen die Betonleitwand und prallte dann wieder gegen den Lkw. Auf dem Seitenstreifen blieb das Auto stehen. Der Beifahrer im Pkw trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Den nicht mehr fahrbereiten Peugeot barg ein Abschlepper. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 9.000 Euro.

