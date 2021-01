Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Hochwertige Baumaschinen entwendet

Wermelskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mehrere Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug entwendet. Ein Angestellter hatte das Fahrzeug am vergangenen Freitag (08.01.) gegen 16:00 Uhr in der Schulstraße abgestellt. Gestern (11.01.) um 07:30 Uhr fiel dann zu Arbeitsbeginn der Diebstahl auf. Auf bislang unbekannte Weise ist die Seitenschiebetür geöffnet worden und es wurden drei hochwertige Baumaschinen im Gesamtwert von circa 5.000 Euro entwendet. Die Maschinen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

