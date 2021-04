Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkrs. KN) Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab (27.04.2021)

Moos (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Motorradfahrer am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 193 zugezogen. Der Jugendliche war von Schienen kommend bergab in Richtung Bankholzen unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern prallte das Vorderrad des Motorrads gegen einen Baumstumpf, der Fahrer wurde abgeworfen und kam im Straßengraben zum Liegen. Vom Rettungsdienst wurde der 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen hat die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbeigelenkt.

