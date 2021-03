Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe kassieren doppelt ab

Halver (ots)

Taschendiebe haben erneut abkassiert - und das gleich doppelt: Einer 71-jährige Halveranerin wurde am Mittwochmorgen das Portemonnaie gestohlen.

Nach einem Einkauf in einem Getränkemarkt hatte die Frau ihre Geldbörse in die Manteltasche gesteckt, um gegen 10.15 Uhr in einen Discounter an der Hagener Straße zu gehen. An der Kasse dort stand sie allerdings plötzlich ohne Börse da. Darin steckten Ausweise und persönliche Papiere, Bargeld sowie diverse Kunden-, Bank- oder Versicherungskarten. Sie machte sich sofort auf den Weg zu ihrer Bank, um ihre Bankkarte sperren zu lassen, und anschließend zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Doch da war es bereits zu spät: Wie sich kurze Zeit später herausstellte, hatten der oder die Täter bereits am nächsten Geldautomaten eine hohe Geldsumme abgehoben.

Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht beim Einkaufen: Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen. Das gilt derzeit insbesondere in Discountern im Märkischen Kreis. Die PIN gehört nicht ins Portemonnaie - weder auf einen Zettel, noch direkt auf die Karte! Nach einem Diebstahl sollten zeitnah Banken und Polizei informiert werden. Die Banken sperren die Verwendung mit PIN, die Polizei kann eine Sperrung veranlassen, um auch die Bezahlung per Lastschriftverfahren zu verhindern.

