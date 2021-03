Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drahtesel auch daheim anketten!

Märkischer Kreis (ots)

"Ketten Sie Ihren Drahtesel auch daheim an - sonst kriegt er Beine!", warnt die Polizei.

Die Fahrradsaison hat noch nicht begonnen und trotzdem verschwinden fast jeden Tag Drahtesel. Deshalb gibt die Polizei Tipps zum Diebstahlschutz. Selbst im gebirgigen MK machten Diebe im vergangenen Jahr 305-mal Beute. Oft wurden die Räder nicht von der Straße, sondern aus Kellern und Garagen gestohlen.

Ein paar Beispiele aus den vergangenen Tagen:

Aus einer nicht verschlossenen Tiefgarage an der Inselstraße #Iserlohn wird in der Nacht zum Sonntag ein Pedelec der Marke Cube Reaction gestohlen.

In der Nacht zum Montag klauen Unbekannte ein Giant Rad aus einer Garage am Wauertsiepen in #Lüdenscheid.

In der 2. März-Woche dringen Unbekannte in den Kellner eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße in #Kierspe ein und entwenden ein schwarzes Kettler Pedelec Typ E-Blaz GoHt Pro.

In der Nacht zum Sonntag vor einer Woche brechen Unbekannte acht Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in #Menden auf. Sie entwenden drei Fahrräder: zwei 26-Zoll-Mountainbikes der Marke Bulls sowie ein silbernes 28-Zoll-Damenfahrrad.

Die Polizei rät deshalb:

Anketten ist Pflicht! Auch in Treppenhäusern, Fahrradkellern oder Garagen. Oft sind die Türen und Tore nicht einbruchhemmend, kommt ein Täter einfach in das Objekt, hat er leichte Beute. Die Fallzahlen bestätigen diesen Missstand!

