Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verdacht der Drogenherstellung überprüft ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Verdacht der Drogenherstellung überprüft - Ermittlungen dauern an

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ein Wohnhaus eines 72-Jährigen wegen des Verdachts der Drogenherstellung in Lilienthal. Die Polizei hatte den Verdacht nach umfangreichen Ermittlungen erlangt, woraufhin das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Durchsuchungsbeschluss erließ.

Mit Unterstützung aus dem Landeskriminalamt Niedersachsen, der zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und Hundeführern der Polizeidirektion Oldenburg dauerten die Maßnahmen am Mittwoch bis in die frühen Abendstunden an.

In einem Chemielabor, das mutmaßlich zur Drogenproduktion genutzt wird, stießen die 30 Einsatzkräfte auf chemische Substanzen und geringe Mengen mutmaßlicher chemischer Drogen. Worum es sich bei den chemischen Substanzen handelt, wird derzeit noch geprüft und steht bisher nicht im Detail fest.

Die Ermittlungen gegen den 72-Jährigen werden nun mit umfangreichen Auswertungen der sichergestellten Beweismittel fortgeführt.

Einbruch in Wohnhaus

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus im Kirchacker ein. Nachdem sie eine Scheibe einer Terrassentür einschlugen, durchsuchten sie die Räume nach geeigneter Beute und flüchteten anschließend. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck an sich und verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Von der Fahrbahn abgekommen

Vollersode. Am Mittwochmittag kam eine 34-jährige Fahrerin eines VW aus bislang unbekannter Ursache in der Bornreiher Straße in Fahrtrichtung Wallhöfen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im Seitenraum. Die Frau verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge schwer und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell