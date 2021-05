Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einsatzgeschehen in der Mainacht

Kreis Euskirchen (ots)

Aus Sicht der Polizei im Kreis Euskirchen verlief das Einsatzgeschehen in der Mainacht unauffällig und weitestgehend störungsfrei.

Es gab lediglich einen Einsatz mit direktem Bezug zur Mainacht: In Kall kam es am Samstagmorgen um 2.47 Uhr nach dem Aufstellen eines Baumes an der Grillhütte in der Straße Auf dem Fels zu einem Körperverletzungsdelikt. Die Geschädigten, zwei 18-Jährige, wurden mit einem Messer bedroht. Sie flüchteten vom Tatort und ließen ihr Fahrzeug unverschlossen zurück.

Daraus entwendeten die insgesamt vier Tatverdächtigen (16 bis circa 20 Jahre alt) ein Handy und ein Portemonnaie. Das Handy wurde später auf der Gleisanlange hinter der Gemünder Straße verbrannt, was zu einem Feuerwehreinsatz führte, im Rahmen dessen zwei Personen festgehalten wurden. Auch das Ordnungsamt war am Einsatz beteiligt. Ob es sich dabei um die Tatverdächtigen handelt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Personalien wurden aufgenommen.

In Zülpich fiel Polizeibeamten am Freitagabend um 22.40 Uhr in der Römerallee ein Pkw-Fahrer auf. Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann (26) aus dem Kreis Düren unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

