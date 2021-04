Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Abbiegeunfall mit Verletzten

Euskirchen-Euenheim (ots)

Beim Linksabbiegen in Richtung Zülpich übersah am Mittwochabend (22.20 Uhr) ein 57-Jähriger aus Zülpich an der Kreuzung Kommerner Straße / Euenheimer Straße einen entgegenkommenden Pkw-Fahrer (46) aus Mechernich. Es kam zur Kollision. Der Mechernicher verletzte sich bei diesem Unfall schwer, der Zülpicher leicht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark deformiert.

