POL-BOR: Bocholt - Einbrecher entwenden Spielfiguren

In ein Geschäft an der Barloer Ringstraße in Bocholt sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Spielzeug in Form von Tierfiguren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

