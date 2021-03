Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt in eine Schule an der Stresemannstraße eingedrungen. Wie sie hineinkamen, ist noch unklar. Im Inneren hebelten die Täter mehrere Türen auf und gelangten so in Verwaltungsräume. Die Unbekannten entwendeten einen Tresor. Ob sie darüber hinaus etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell