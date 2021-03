Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Elektrofahrrad gestohlen

Heek (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe am Sonntag in Nienborg. Die Täter entwendeten ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke Velo de Ville das verschlossen an einem Haus der Eper Straße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell