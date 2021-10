Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Bürocontainer und -räume

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 26. Oktober auf Mittwoch, 27. Oktober verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu Bürocontainern an der Gereonstraße in Schelsen und an der Bonnenbroicher Straße in Rheydt sowie zu einem Bürogebäude an der Hephataallee.

Die Täter schlugen an beiden Bürocontainern die Scheibe ein und entwendeten diverse elektronische Geräte. Auch an der Hephataallee wurde ein elektronisches Gerät gestohlen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell