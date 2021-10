Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnmobil von Unbekannten entwendet

Mönchengladbach (ots)

In Wickrathberg haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, 26.10.2021, ein Wohnmobil entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug auf einem Stellplatz neben seinem Wohnhaus am Bachhovenweg verschlossen abgestellt.

Ein Zeuge gab an, dass er beobachtet habe, dass Unbekannte mit dem Wohnmobil zwischen 0 Uhr und 1 Uhr von dem Stellplatz weggefahren seien.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

