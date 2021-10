Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aktionswochenende "Riegel vor! Sicher ist sicherer." steht an

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach weist auf das kommende landesweite Aktionswochenende gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl "Riegel vor! Sicher ist sicherer." vom 29.10. - 31.10.2021 hin.

Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche seit Jahren sinkt: Jeder Einbruch ist ein Einbruch zu viel. Geschädigte sind oft zutiefst verunsichert, teilweise so traumatisiert, dass sie die Wohnung wechseln müssen. Deshalb will die Polizei NRW das Aktionswochenende nutzen, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu informieren und gegenüber Gefahren zu sensibilisieren.

Auch das Team der Kriminalprävention der Mönchengladbacher Polizei beteiligt sich daran. Im Zuge der Aktion werden in der Stadt Flyer auf Parkplätzen verteilt und ein großes Banner an der Fußgängerbrücke/ Theodor-Heuss-Straße angebracht.

Die Mönchengladbacher Polizei weist außerdem auf die generelle Möglichkeit der kostenlosen und unverbindlichen Kontaktaufnahme zum Thema Einbruchschutz hin. Termine mit den unabhängigen Expertinnen und Experten der Beratungsstelle der Kriminalprävention, auch bei ihnen zu Hause, können unter der Rufnummer 02161 29-12500 vereinbart werden. Hierfür bietet die Kriminalprävention zusätzlich einen Sondertermin am kommenden Wochenende an. Die Hotline zur Terminvereinbarung ist am Sonntag, 31.10.2021, von 10 - 13 Uhr freigeschaltet. Die individuellen Beratungen werden speziell auf ihr Haus/Ihre Wohnung abgestimmt.

Die wichtigsten Tipps und Hinweise zum Thema Wohnungseinbruch sind:

1. Fenster nicht auf Kipp lassen, wenn man das Haus verlässt. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für den Täter wie ein offenes Fenster.

2. Alle Fenster und Türen schließen, wenn man das Haus verlässt.

3. Haustür bei Verlassen immer abschließen statt zuziehen.

4. Technische Sicherungen nachrüsten, Täter wollen den schnellen Erfolg - technische Sicherungen wirken daher abschreckend. Das zeigen auch die Zahlen in dem Bereich. Dank immer besserer technischer Absicherung bleibt es mittlerweile in über der Hälfte der Fälle beim Einbruchsversuch.

5. Größere Bargeldbeträge sollten auf keinen Fall zu Hause aufbewahrt werden.(jl)

Weitere Informationen, Hinweise und Materialien zur Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell