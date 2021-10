Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hauseinbrüche in Odenkirchen und Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Zwischen 10.30 und 16 Uhr ist es am Montag, 25. Oktober, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Wetschewell im Stadtteil Odenkirchen gekommen.

Über den Zaun gelangten die Unbekannten in den Garten. Zunächst betraten sie vermutlich das Gartenhaus, um dort Werkzeug für den Wohnungseinbruch über die Terrassentür zu entwenden. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen verschiedene elektronische Geräte, diversen Schmuck und Kosmetika.

Ebenfalls über den Gartenzaun, dann aber durch gewaltsames Öffnen der Kellertür, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Orffstraße in Wickrath. Am Montag, 25. Oktober, zwischen 6.30 und 15.45 Uhr durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen im Haus. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

