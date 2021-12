Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei Achim: Eine weitere Kontaktbeamtin für mehr Bürgernähe

Landkreis Verden (ots)

Katja Brammer ist vielen Bürgerinnen und Bürgern seit vielen Jahren als wichtige Ansprechpartnerin der Polizei Achim bekannt, nun ist Polizeioberkommissarin Gesa Zwirner neben Brammer die zweite Kontaktbeamtin im Nordkreis. Mit diesem Schritt stellt sich das Polizeikommissariat Achim noch bürgernäher auf. Ab sofort sind zwei Kontaktbeamtinnen auf den Straßen Achims, immerhin die einwohnerstärkste Stadt im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, unterwegs. Bürgerinnen und Bürger können sich bei Problemen, Anliegen und Redebedarf direkt an ihre KOBs, wie sie umgangssprachlich genannt werden, wenden.

Simon Grommisch, Leiter des Polizeikommissariats Achim, ist vom Konzept der Stärkung des Kontaktbereichsdienstes überzeugt und fördert diese daher ganz bewusst: "Wir können hierdurch den unmittelbaren und einsatzunabhängigen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter erhöhen und so das Sicherheitsempfinden stärken. Es ist mir wichtig, dass die Menschen im Nordkreis nicht nur sicher leben, sondern sich auch sicher fühlen. Hierzu leisten Katja Brammer und Gesa Zwirner einen großen Beitrag, insbesondere durch ihre Bürgernähe und Ansprechbarkeit, da sie überwiegend zu Fuß oder mit dem E-Bike unterwegs sind. Simon Grommisch wünscht sich allerdings, dass die Kontaktaufnahme keine Einbahnstraße ist, vielmehr fordert er die Bürgerinnen und Bürgern zu einem offenen Austausch auf: "In unserer diverser werdenden Gesellschaft wird es für die Polizei auch schwieriger, alle Menschen gleichermaßen zu erreichen. Ich sehe die Polizei mit ihrer Auskunfts- und Beratungsfunktion als eine wichtige Konstante im Austausch mit der Bevölkerung, auch oder gerade in Pandemiezeiten."

Gesa Zwirner freut sich auf ihren neuen Aufgabenbereich, um den sie sich sofort bewarb, als er ausgeschrieben wurde. "Ich bin Achimerin und fühle mich mit meiner Heimatstadt sehr stark verbunden. Durch die unterschiedlichen Bereiche, die ich im Laufe meiner Dienstjahre kennenlernen durfte, bringe ich viel Erfahrung und Kompetenzen mit, auf die ich im Rahmen meiner Tätigkeiten zurückgreifen kann", so die 39-jährige Mutter zweier Kinder. Gesa Zwirner war mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst sowie zuletzt im Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei Achim eingesetzt. Zuvor war sie gut drei Jahre als Dozentin an der Polizeiakademie in Nienburg und Oldenburg tätig, wo sie unter anderem für Seminare zu den Themen Kommunikation und Konfliktbewältigung verantwortlich war.

Katja Brammer ist bereits seit fast 20 Jahren als Kontaktbeamtin unterwegs und kennt Land und Leute daher sehr genau: "Ich freue mich auf meine Kollegin und die neuen Möglichkeiten im Kontaktbereichsdienst. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dass wir immer ein offenes Ohr haben. In einem persönlichen Gespräch vor Ort lassen sich Fragen und Angelegenheiten oftmals schnell klären." Gesa Zwirner hat ihr Büro, wie ihre Kollegin Katja Brammer auch, im Dienstgebäude an der Obernstraße. Telefonisch sind sie erreichbar unter Telefon 04202/996-224 sowie -124.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell