Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung an Schule++Verkehrsunfall++

Leer - Schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung an Schule In der Zeit vom 10.12.2021, 18:00 Uhr bis zum 13.12.2021, 06:30 Uhr kam es an einer Schule in der Gaswerkstraße zu einem schweren Diebstahl und weiteren Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Nebengelass und entwendete dort zwei Tretroller. Weiterhin wurde an einem Nebengebäude eine Fensterscheibe beschädigt und an dem Verschluss einer Eingangstür manipuliert. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Bunde - Verkehrsunfall

Am 14.12.2021 kommt es um 17:53 Uhr auf der Weenerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Vorfahrtverletzung. Eine 25-jährige Emsländerin befuhr die Weenerstraße in Fahrtrichtung Weener und hatte die Absicht auf die BAB 31 in Fahrtrichtung Leer abzubiegen. Dabei nahm sie fälschlicherweise an, dass ein entgegenkommender 25-jähriger Mann aus Weener ebenfalls auf die Autobahn einfahren wollte und leitete das Abbiegemanöver ein. Dabei übersah die Fahrzeugführerin, dass der Weeneraner nicht auf die Autobahn abzubiegen gedachte, sondern weiter geradeaus fuhr. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Beteiligten nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und weitere Ermittlungen zu Ursache eingeleitet.

