Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2021

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Futtermittel in Brand gesetzt (Foto)++Diebstahl aus Neubau++

Detern - Futtermittel in Brand gesetzt (Foto) Am 15.12.2021 wurde der Polizei in Filsum mitgeteilt, dass es an dem vorangegangenen Wochenende vom 11.12.21, 19:00 Uhr bis zum 12.12.21, 08:00 Uhr auf einem Pachtgrund an der Stintricker Straße zu einer Inbrandsetzung an folierten Silageballen gekommen war. Unbekannte Täter entfachten unter der Zuhilfenahme von trockenem Stroh ein Feuer an neun Wickelballen, wodurch die Folie schmolz und das Futtermittel von außen zu schmoren begann. Der Geschädigte entdeckte den Schmorbrand und konnte diesen mit eigenen Mitteln bekämpfen. Ein Teil der Silage wurde durch den Vorfall unbrauchbar. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Feuerlegung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Diebstahl aus Neubau

In der Zeit vom 14.12.2021, 17:30 Uhr bis zum 15.12.2021, 07:45 Uhr kam es aus einem Neubau an der Folmhuser Straße zu einem Diebstahl von Baugeräten. Unbekannte Täter verschafften sich auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt zu dem geschlossenen Gebäude und entwendeten gelagerte Arbeitsgeräte der dort beschäftigen Handwerker. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Westoverledingen oder Rhauderfehn zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

