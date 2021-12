Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 19.12.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

Leer - Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw VW auf, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Heisfelder Straße auf die Straße Ostersteg abbog. Die 23-jährige Fahrzeugführerin ignorierte im weiteren Verlauf die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens und versuchte sich der Kontrolle durch das Beschleunigen ihres Fahrzeuges zu entziehen. Sie fuhr mit bis zu 90 km/h über die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße, auf den Bahnhofsring und in die Mühlenstraße. Letztlich blieb sie in der Reimersstraße stehen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei der 23-jährigen Leeranerin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell