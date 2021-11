Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb greift zu Pfefferspray

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nur durch sein schnelles Reagieren verhinderte ein Ladendetektiv am Samstag, 13.11.2021, dass ein Dieb sein Pfefferspray in einem Supermarkt in Oldentrup benutzen konnte.

Gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv des Supermarkts an der Bunzlauer Straße einen Kunden, wie er Bluetooth-Kopfhörer aus der Packung nahm und einsteckte. An der Kasse bezahlte der Mann einige Lebensmittel, aber nicht das Headset.

Nach der Ansprache folgte der Ladendieb dem Ladendetektiv zunächst bereitwillig, um auf die Polizei zu warten. Doch plötzlich griff der Mann zu einem Pfefferspray, um es gegen den Detektiv einzusetzen. Sofort erkannte er das Vorhaben des Diebs und blockierte seinen Arm, so dass er die Benutzung des Pfeffersprays erfolgreich abwenden konnte.

Angeblich wollte der 32-jährige Bielefelder mit den Kopfhörern Schulden begleichen. Er wurde wegen des räuberischen Diebstahls angezeigt und das Headset blieb in dem Geschäft.

