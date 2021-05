Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

31. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.05.2021 - Alt Mölln

Samstagabend (29.05.2021) ist es in der Bundestraße in Alt Mölln zu einem schweren Raub in einer Tankstelle gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat gegen 20:20 Uhr ein unbekannter Täter die Tankstelle und forderte von der 58-jährigen Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Täter das Geld im unteren dreistelligen Bereich erlangt hatte, soll er zu Fuß in Richtung Stecknitztal geflohen sein.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten intensiv in der Umgebung des Tankstellengeländes. Neben einem Polizeihund der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Ratzeburg war auch ein Hubschrauber der Bundespolizei aus Hamburg im Einsatz.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen ca. 173 cm großen Mann handeln. Der Unbekannte trug eine schwarze Sonnenbrille, einen dunkelgrauen/anthrazit farbigen Hoodie, dunkle Hose mit einer weißen Applikation am rechten Hosenbein sowie dunklere Schuhe mit heller Sohle. Während der Tatausführung trug er die Kapuze des Hoodies auf dem Kopf und eine schwarze Mund-Nasenbedeckung.

Die Fahndung führte bisher nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht neben dem Täter auch Zeugen, die Hinweise auf die weitere Fluchtrichtung bzw. Identität des Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell