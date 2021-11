Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher zerkratzt Pkw mit Küchenmesser

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein betrunkener Jugendlicher zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.11.2021, mehrere geparkte Pkw in der August-Bebel-Straße. Insassen eines Fahrzeugs stellten den Täter.

Gegen 00:50 Uhr saßen ein 38-jähriger Steinhagener und ein 31-jähriger Bielefelder in einem geparkten Pkw in der August-Bebel-Straße, in Höhe Oelmühlenstraße. Von dort bemerkten sie eine Person, die aus Richtung Detmolder Straße kommend, im Vorbeigehen geparkte Pkw zerkratzte. Der Täter bemerkte die zwei Insassen nicht und zerkratzte auch ihren 3er BMW. Sofort stiegen die Männer aus und stellten den Täter, einen 17-Jährigen aus Versmold.

Den alarmierten Beamten teilte der Jugendliche mit, dass er möglicherweise mit seiner Jacke an die Fahrzeuge gekommen sei, was zu den Kratzern geführt hätte. Die Zeugen übergaben den Polizisten jedoch ein Küchenmesser, welches sie dem Täter abgenommen hatten. Zudem gaben die Insassen an, er hätte ihnen zum Ausgleich der Schäden eine dreistellige Summe angeboten.

Neben dem 3er BMW, entdeckten die Beamten frische Kratzer an sechs weiteren Fahrzeugen, die auf derselben Straßenseite geparkt standen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro.

